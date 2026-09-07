Detienen a albañil acusado de violación agravada en Durango

Un hombre fue detenido por autoridades en la ciudad de Durango, luego de que existía en su contra una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada.

El detenido fue identificado únicamente como Jorge, de 64 años de edad , debido a la naturaleza del delito que se investiga, quien es originario de la localidad La Soledad, perteneciente al municipio de Canatlán.

De acuerdo con la información disponible, el señalado tiene su domicilio en la colonia Azcapotzalco, de la capital duranguense, y manifestó desempeñarse laboralmente como albañil.

Su captura se realizó en cumplimiento de un mandato judicial vigente, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería para continuar con el procedimiento correspondiente.

La orden de aprehensión fue girada por el Juez Primero Especializado del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, con jurisdicción en materia familiar y de control y enjuiciamiento.

Será la autoridad judicial correspondiente la encargada de determinar la situación jurídica de Jorge, quien hasta este momento debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.