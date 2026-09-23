Detienen a alcalde de Juchitán por extorsión y presuntos nexos con delincuencia organizada

Este miércoles cerca del mediodía la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y de un hombre identificado como Carlos Alberto, con el alias “La Parca”. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada.

Fue a través de las redes sociales del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, que se detalló la detención, a través de un despliegue operativo en Oaxaca en el que participaron elementos de la Marina, la SSPC, la Defensa, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca y la SSPC de Oaxaca.

Según detalló Harfuch, los arrestos se realizaron tras las investigaciones relacionadas con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a empresarios y comerciantes, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la zona.

Miguel Sánchez Altamirano es actualmente el alcalde de Juchitán por el partido de Morena, en el periodo que comprende del 2025 al 2027, después de haber asumido también el puesto en 2022.

La detención del alcalde y de “La Parca” se realizó en medio de la estrategia de seguridad que se desplegó en el municipio desde el pasado mes de abril, debido al incremento en delitos como homicidios, extorsión y narcomenudeo.

UIF lo bloquea cuentas

Además de la detención, García Harfuch informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de ambos detenidos, en tanto se llevan a cabo las investigaciones correspondientes en el caso.

“Para afectar también su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación”, señaló el titular de la SSPC en su comunicado.

Además agregó que las “investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados”.