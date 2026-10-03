Detienen a cuatro tras riñas y alteración del orden en el Benito Juárez

Cuatro personas fueron detenidas por faltas administrativas en la vía pública luego de un reporte ciudadano por alteración del orden y riñas en el fraccionamiento Benito Juárez de la ciudad de Durango.

El reporte fue atendido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes se trasladaron a la calle Agustín Melgar tras el llamado de vecinos que alertaron sobre los conflictos registrados en la zona.