Un joven de 23 años fue detenido luego de presuntamente asaltar con un cuchillo una sucursal de Farmacias Guadalajara ubicada en el fraccionamiento SAHOP, en la ciudad de Durango. El sujeto habría amenazado de muerte a la encargada para obligarla a entregarle 600 pesos en efectivo y después intentó escapar.

El detenido fue identificado como Irving, alias “El Güero” o “El Chifu” , quien ingresó al establecimiento ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta y tomó dos paquetes de pilas, dos frascos de café y cuatro paquetes de avena integral. Al llegar a la caja, sacó un arma blanca y amenazó a la empleada, de 43 años, para exigirle el dinero.

Después de que el presunto responsable salió del negocio, la trabajadora pidió ayuda y fue auxiliada por elementos de la Unidad de Investigación Táctica de la Policía Estatal que realizaban recorridos de vigilancia en la zona. Los agentes desplegaron un operativo y lograron detener a Irving unas cuadras más adelante, cuando presuntamente llevaba consigo los artículos y el efectivo.

La corporación informó que el joven cuenta con antecedentes por robos con violencia a tiendas de conveniencia y a un transeúnte, así como por faltas administrativas. Fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.