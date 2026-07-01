Detienen a 'El Flechas' en Mexiquillo, Pueblo Nuevo

La III Región y 10/a. Zona Militar del Ejército Mexicano confirmaron que, en conjunto con la Guardia Nacional, detuvieron en Mexiquillo, Pueblo Nuevo, a cuatro personas, entre ellas un objetivo prioritatario y quien es requerido por la ley en Durango; se trata de Francisco Javier "N", "El Frank 38" o "El Flechas", acusado del asesinato de un médico pasante en un hospital de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo.

Por otra parte, un cateo realizado por fuerzas federales en un inmueble de la localidad La Purísima, municipio de Cuencamé, permitió el aseguramiento de vehículos de lujo, armas de fuego, equipo táctico y dos camionetas con apariencia de patrullas de la Policía Estatal, como parte de una investigación relacionada con posibles actividades delictivas.

La intervención se originó luego de que elementos del Ejército Mexicano, del grupo "Acorazados", detectaron el predio durante labores de reconocimiento e investigación.