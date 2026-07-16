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Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por huachicoleo

El Ministerio Público Federal obtuvo orden de captura por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

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La Fiscalía General de la República informó vía redes sociales que "como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto "N", la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSPC".

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Escrito en: Huachicoleo FGR Ernesto Ruffo Baja California California,, Baja, exgobernador, contrabando

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