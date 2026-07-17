Detienen a Ernesto Ruffo por huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) de México detuvo este jueves al exgobernador de Baja California (noroeste de México) Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación sobre una red de contrabando de combustible.

La FGR informó que Ernesto 'N' fue detenido esta tarde en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la Fiscalía, el arresto fue "resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible".

Dicha investigación está relacionada con una empresa fundada por el exmandatario estatal, agregó la dependencia.

Se trata de Ingemar S.A. de C.V., una compañía importadora de combustibles que desde 2025 es investigada por presuntas irregularidades en la importación de hidrocarburos.