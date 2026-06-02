Detienen a exservidor público estatal por presunto desvío de recursos públicos

Un exservidor público de la Secretaría General de Gobierno fue detenido por su probable participación en un caso relacionado con el presunto manejo irregular de recursos estatales.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó este martes que elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Federico N, quien es investigado por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con las indagatorias, la investigación desarrollada por el Agente del Ministerio Público Especializado permitió establecer la posible participación del exfuncionario en hechos vinculados con la disposición irregular de recursos públicos provenientes de una cuenta bancaria estatal.

Según los antecedentes integrados en la carpeta de investigación, los recursos involucrados formaban parte de cantidades retiradas en efectivo por servidores públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y de Administración. La autoridad investigadora sostiene que dichos movimientos carecían de una justificación legal que acreditara su aplicación en actividades institucionales.

Como resultado de las diligencias y de los datos de prueba recabados durante la investigación, la Fiscalía anticorrupción solicitó a la autoridad judicial la emisión de una orden de aprehensión, la cual fue concedida y posteriormente ejecutada por agentes investigadores.

Tras su detención, Federico N fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente, donde se llevarán a cabo las etapas procesales correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía Especializada precisó que el delito de peculado se encuentra previsto y sancionado en el artículo 339 del Código Penal del Estado de Durango y está relacionado con el uso, aprovechamiento o disposición indebida de recursos públicos por parte de servidores o exservidores públicos.

Con esta detención, continúan las investigaciones derivadas de presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales, asunto que actualmente se encuentra sujeto al proceso judicial correspondiente.