Justicia

DETENCIÓN

Detienen a ganadero de 29 años por presunta violación agravada en Durango

Agentes de la Fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión contra un ganadero de la capital duranguense, quien quedó a disposición de un juez.

Detienen a ganadero de 29 años por presunta violación agravada en Durango

Detienen a ganadero de 29 años por presunta violación agravada en Durango

REDACCIÓN WEB
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Agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID) detuvieron en la ciudad de Durango a Hugo Eduardo, de 29 años de edad, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de violación agravada y contra la formación de las personas menores de edad y protección integral a las personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

El detenido, de ocupación ganadero y con domicilio en la colonia La Virgen, fue aprehendido por elementos adscritos a la Unidad de Mandamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La orden judicial fue emitida por el Juez Segundo Especializado en Materia Familiar, de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del Primer Distrito Judicial.

Tras cumplimentar el mandamiento, los agentes ingresaron a Hugo Eduardo al Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

No se proporcionaron mayores detalles sobre los hechos que originaron la orden de aprehensión.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Arresto DMSP Violación orden, Hugo, personas, ganadero

               

                
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