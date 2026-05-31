Detienen a hombre por atacar con gas pimienta a su familia en la Ampliación PRI

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de presuntamente agredir con gas pimienta a varios integrantes de su familia en la colonia Ampliación PRI, en la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 03:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Azucena, casi esquina con Jazmín, donde se alertó sobre una discusión familiar que había escalado a una agresión.

Al llegar al lugar, elementos preventivos se entrevistaron con Ángel Guillermo, de 21 años, quien señaló que su tío lo había atacado utilizando gas pimienta durante el altercado.

Otras personas que se encontraban en la vivienda coincidieron con la versión del joven y señalaron al presunto agresor como Santos Gustavo, de 32 años de edad.

Tras recabar los señalamientos, los agentes realizaron la detención del hombre en el mismo domicilio, mientras familiares afectados eran auxiliados por la irritación provocada por la sustancia.

El detenido fue trasladado a la Delegación Norte, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.