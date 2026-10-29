Justicia

AGRESIÓN

Detienen a hombre por golpear a su madre y hermana en Durango

Tras intentar escapar al notar la presencia de los policías, fue asegurado y trasladado a la Fiscalía General del Estado.

Detienen a hombre por golpear a su madre y hermana en Durango

Detienen a hombre por golpear a su madre y hermana en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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En el fraccionamiento La Forestal, en la ciudad de Durango, fue detenido un varón de 37 años señalado de agredir física y verbalmente a su madre, de 64 años, y a su hermana, de 24.

La intervención ocurrió luego de que la joven salió de la vivienda para pedir ayuda.

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a la mujer que solicitaba auxilio. Ella les informó que su hermano la había golpeado y que su madre permanecía dentro del domicilio, por lo que los agentes ingresaron con autorización para protegerla.

El detenido, identificado como Erick “N”, presuntamente exigía a ambas mujeres que le prepararan comida y las amenazaba para que le entregaran las escrituras de la casa. Tras intentar escapar al notar la presencia de los policías, fue asegurado y trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Durango detenido agresión madre, presuntamente, entregaran, amenazaba

               

                
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