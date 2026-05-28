Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Valle del Rocío

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Preventiva tras un reporte de violencia familiar registrado la noche del miércoles en el fraccionamiento Valle del Rocío, en la zona oriente de la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en un domicilio ubicado sobre calle Alcatraz, entre Rosa del Desierto, donde se solicitó la presencia de corporaciones de seguridad mediante una llamada al sistema de emergencias C-5.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al lugar los agentes se entrevistaron con Griselda, de 30 años, quien manifestó que había sido agredida verbalmente por su esposo.