Justicia

VIOLENCIA FAMILIAR

Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Valle del Rocío

Una llamada al 911 alertó sobre el hecho.

Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Valle del Rocío

Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Valle del Rocío

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Preventiva tras un reporte de violencia familiar registrado la noche del miércoles en el fraccionamiento Valle del Rocío, en la zona oriente de la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en un domicilio ubicado sobre calle Alcatraz, entre Rosa del Desierto, donde se solicitó la presencia de corporaciones de seguridad mediante una llamada al sistema de emergencias C-5.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al lugar los agentes se entrevistaron con Griselda, de 30 años, quien manifestó que había sido agredida verbalmente por su esposo.

La mujer solicitó la intervención de la Policía Preventiva, por lo que el señalado, identificado como Luis, de 36 años, fue asegurado y trasladado a la Estación Oriente para ser puesto a disposición del Juzgado Cívico Municipal por una presunta falta administrativa.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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