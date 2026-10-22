Detienen a hombre por presuntas amenazas con navaja en Mezquital

En la localidad de Temoaya, municipio de Mezquital, se realizó la detención de un varón de 34 años de edad luego de que una comerciante lo señalara de amenazarla con una navaja cuando presuntamente lo sorprendió dentro de su negocio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas del miércoles. De acuerdo con la versión de los pobladores, la mujer solicitó apoyo después del incidente y señaló al hombre, identificado como José Luis, como quien presuntamente la había amenazado con el arma blanca.