Detienen a hombre por presunto maltrato animal y amenazas en Granja Graciela

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado por presuntamente lesionar con un machete a un perro y amenazar al propietario del animal en el fraccionamiento Granja Graciela, al oriente de la ciudad de Durango.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron mientras agentes estatales realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte del Operativo Dragón sobre la calle Enrique Rebsamen. Al llegar al lugar, los policías observaron a dos hombres discutiendo y uno de ellos les pidió apoyo.

La corporación informó que Fernando, propietario del canino, relató que se encontraba dentro de su domicilio cuando escuchó que su perro lloraba de manera intensa. Al salir para verificar lo ocurrido, encontró al animal herido y sangrando. Según su versión, el responsable de la agresión fue un hombre que portaba un machete , quien además lo amenazó cuando le reclamó por lo sucedido.