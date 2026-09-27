Detienen a hombre por realizar disparos al aire en poblado El Conejo

Un varón de 58 años de edad fue detenido en el poblado El Conejo, municipio de Durango, luego de ser señalado por vecinos de realizar disparos al aire; durante la intervención se le aseguró una pistola calibre 9 milímetros, cuatro cartuchos útiles y seis casquillos percutidos.

La intervención ocurrió tras un reporte recibido a través del 911, cuando elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos del Operativo Dragón por comunidades rurales. Los agentes acudieron a El Conejo, ubicado sobre la carretera a El Pueblito, y localizaron en un domicilio a tres hombres que ingerían bebidas alcohólicas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en la revisión que se realizó a Rafael le encontraron fajada a la cintura una pistola tipo escuadra marca Ruger, de color gris con cachas negras, además de los cuatro cartuchos. En el lugar también fueron localizados seis casquillos percutidos.

De acuerdo con el reporte, algunos vecinos señalaron a Rafael como la persona que presuntamente había realizado los disparos, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, debido al calibre del arma asegurada.