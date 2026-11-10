Detienen a hombre por usar comprobantes de transferencia creados con IA en negocio de Durango

Un hombre fue detenido por elementos del Operativo Dragón, señalado por presuntamente utilizar comprobantes de transferencias bancarias modificados mediante herramientas de inteligencia artificial para adquirir mercancía sin cubrir los pagos correspondientes, en un establecimiento de uniformes ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

La irregularidad fue descubierta por la contadora del negocio Kared, quien detectó que una supuesta transferencia por 2 mil 40 pesos, presentada para recoger un pedido de camisas, no se había concretado.

El detenido fue identificado como Miguel, de 48 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Huizache II, quien presuntamente había realizado operaciones similares en ocasiones anteriores.

Tras revisar los movimientos bancarios y detectar pagos incompletos, el propietario del establecimiento, David Humberto Portillo Rodríguez, solicitó la intervención de las autoridades. Los agentes procedieron con el aseguramiento del señalado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.