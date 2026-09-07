Detienen a hombre que disparó a otro desde un vehículo afuera de bar en el Centro de Durango

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal, señalado de presuntamente disparar contra una persona que se encontraba afuera de un bar de la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Juan, de 46 años de edad , con domicilio en la colonia Lomas del Guadiana, quien habría llegado hasta el cruce de las calles Patoni y Salvador Nava a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Malibú, modelo 2016, color gris.

Según la información proporcionada por las autoridades, en el exterior del bar denominado “La Bonita” se encontraba un hombre de 31 años de edad, con quien el ahora detenido presuntamente mantenía diferencias desde tiempo atrás.

Juan habría permanecido dentro de su vehículo y desde ahí realizó un disparo con una pistola calibre .22 en contra del afectado, quien posteriormente solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Estatal que participaban en el operativo Dragón acudieron al sitio y, tras entrevistarse con el afectado, este señaló directamente al presunto responsable de realizar la detonación.

Los agentes interceptaron a Juan y durante la intervención le aseguraron una pistola calibre .22, en la que presuntamente localizaron un cartucho percutido y dos cartuchos útiles, además del vehículo en el que se desplazaba.

El señalado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal y la responsabilidad que pudiera tener en los hechos.