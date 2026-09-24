Detienen a hombre que se drogaba sobre camión abandonado en el fraccionamiento Barcelona

Un sujeto fue detenido la tarde del miércoles luego de ser localizado mientras presuntamente consumía drogas sobre un camión abandonado, en el fraccionamiento Barcelona de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas del miércoles, cuando agentes que realizaban recorridos de prevención y vigilancia fueron alertados sobre la presencia de una persona masculina sospechosa en la calle Cantabria.

Al acudir al sitio, los elementos encontraron al hombre sobre un camión abandonado y, de acuerdo con el reporte policial, lo observaron consumiendo drogas, por lo que procedieron a detenerlo.

El individuo fue trasladado ante el Juez Cívico Municipal de la Estación Central para determinar la situación correspondiente. En el lugar no se proporcionaron datos sobre su identidad ni se especificó qué sustancia habría consumido.