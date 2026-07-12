Detienen a hombre por presuntos tocamientos contra dos menores en Vivah Reforma II

Un hombre fue detenido la noche del sábado por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado por la presunta agresión sexual contra dos niñas en el fraccionamiento Vivah Reforma II, en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:00 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se informó que una menor de 10 años se encontraba en crisis tras haber recibido tocamientos en sus partes íntimas por un sujeto que, en ese momento, permanecía sobre la azotea de una vivienda ubicada en la calle Melchor Ocampo, casi esquina con José María Iglesias.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron al presunto responsable, quien, de acuerdo con la descripción proporcionada por los reportantes, vestía playera verde, pantalón de mezclilla azul deslavado y gorra. El individuo fue asegurado por los oficiales como primeros respondientes.

Posteriormente, personal de la Policía Investigadora de Delitos entrevistó a la madre de las menores, una mujer de 33 años de edad, quien relató que sus hijas, de 10 y 9 años, se encontraban jugando en la cochera de su domicilio y más tarde le solicitaron permiso para salir a la calle, autorización que les concedió mientras las vigilaba.

La mujer explicó que ingresó por unos momentos al baño y, al regresar, encontró a una de sus hijas llorando. Al preguntar qué había sucedido, las menores le señalaron que un hombre las había tocado en sus partes íntimas, por lo que de inmediato las resguardó dentro de la vivienda y despertó a su esposo para pedirle ayuda.

El padre de las niñas salió en busca del señalado, mientras vecinos y autoridades intervenían en la situación. Minutos después, elementos de la Policía Municipal lograron detener al hombre que coincidía con las características proporcionadas por las menores y su familia.

La madre fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente, en tanto que el detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Por tratarse de un caso que involucra a personas menores de edad, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de las víctimas y continúan con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.