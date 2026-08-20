Detienen a hombre tras dañar con una piedra un vehículo en la Mayagoitia

Un hombre de 31 años fue detenido luego de presuntamente lanzar una piedra contra el parabrisas de un automóvil estacionado en la colonia Héctor Mayagoitia, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió cuando Juan Francisco, de 31 años , habría tomado una piedra de cantera de aproximadamente 30 centímetros de largo mientras caminaba por la calle Catarino Herrera y la arrojó contra el vehículo propiedad de María Isabel, provocándole daños.

La propietaria escuchó el impacto y salió a solicitar ayuda. Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos en la zona acudieron al lugar y detuvieron al señalado. De acuerdo con el reporte, durante la intervención el hombre habría agredido a uno de los agentes.

Juan Francisco fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente por su probable responsabilidad en los delitos de daños y lesiones.