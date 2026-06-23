Detienen a integrante del CJNG y allegado a 'El Jardinero' en Nayarit 

Durante este martes 23 de junio, se informó sobre la detención de otro integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit, a meses de que Audias Flores, alias "El Jardinero", fuera capturado.

Según la información que trasciende en medios nacionales, los hechos ocurrieron luego de que elementos de la Fiscalía de ese estado y de la Secretaría de Marina realizaran un operativo por algunas localidades.

Durante este despliegue, fue posible también detener a otras dos personas.

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¿Quién es el detenido y de qué se le acusa?

Se trata de Carlos "N", quien fue identificado como sobrino de "El Jardinero", y estaría relacionado con con este grupo delictivo que opera en varias zonas de Nayarit.

Tanto a él, como a los otros dos detenidos, se les acusa de posesión de armas con fines de venta y encubrimiento, según la información de Radio Fórmula.

Esta detención se suma a la de "El Chipo", un operador financieron de Audias Flores, quien fue arrestado el pasado 19 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

Aseguramiento de vehículos y municiones

En la información compartida, también se hace mención de aseguramiento de bienes materiales como:

Varios cartuchos

4 vehículos, entre ellos una Jeep Wrangler y una Ford Bronco

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La captura de "El Jardinero"

Audias Flores fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit, durante un intenso operativo por parte de fuerzas federales fue posible ubicarlo y asegurarlo.

Pese a que intentó escapar por una tubería, los elementos de la Marina lograron frustrar su plan y tras arrestarlo fue enviado a la Ciudad de México para su debido proceso.

Según la información que trascendió, llevaban aproximadamente 19 meses vigilándolo y así realizar un plan que ayudara a su captura.

No solo estaría relacionado por su actividad delictiva, sino porque era uno de los posibles sucesores del CJNG tras la muerte de "El Mencho".