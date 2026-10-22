Detienen a joven con automóvil robado en Valle del Guadiana

Un joven de 20 años fue detenido en la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango, luego de que policías estatales detectaran que intentaba abrir un automóvil con un alambre y confirmaran que la unidad contaba con un reporte de robo vigente en los registros consultados.

De acuerdo con el informe de la corporación, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando los agentes observaron al joven manipulando la puerta del vehículo. Al aproximarse, el hombre aseguró que el automóvil era suyo, pero no pudo presentar documentación para acreditarlo. Durante la revisión también le localizaron una llave hechiza.

El vehículo es marca Dodge, línea Charger, color blanco, modelo 2008, sin placas de circulación. La consulta en Plataforma México arrojó que la unidad tenía una denuncia de robo presentada en Durango en 2023.

El detenido, identificado como Carlos, con domicilio en la colonia Ampliación Luz del Carmen, fue trasladado junto con el automóvil a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y la determinación de su posible responsabilidad.