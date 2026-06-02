Detienen a mujer tras ser sorprendida robando un microondas en la Zapata

Una mujer fue detenida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública luego de ser señalada por presuntamente ingresar a una vivienda de la colonia Emiliano Zapata y apoderarse de un microondas.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes sobre la calle Ejército del Sur, cuando policías que realizaban recorridos de prevención y vigilancia observaron a varias personas que retenían a una mujer y solicitaban auxilio.

Al acercarse al lugar, los agentes se entrevistaron con Ana Velia, de 44 años de edad, quien explicó que momentos antes había salido de su domicilio junto con un amigo para acudir a una tienda cercana, dejando únicamente emparejada la puerta de acceso.

Indicó que al regresar, aproximadamente diez minutos después, sorprendieron a una mujer vestida de negro cuando salía de la vivienda cargando un microondas que recientemente habían adquirido y que se encontraba sobre una mesa en el interior del inmueble.

Ante la situación, la afectada y su acompañante retuvieron a la sospechosa y pidieron ayuda a los oficiales que circulaban por la zona. Los policías realizaron una inspección preventiva y localizaron entre las pertenencias de la mujer el electrodoméstico señalado.

La presunta responsable fue identificada como Flor Adilene, de 36 años de edad , quien no pudo acreditar la procedencia del microondas ni explicar cómo llegó a tenerlo en su poder.

Por tal motivo, los agentes aseguraron el objeto recuperado y procedieron con la detención de la mujer, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para que se determine su situación legal por los hechos que se le atribuyen.