Detienen a padrastro señalado de abusar sexualmente de joven en Los Eucaliptos

Una joven denunció haber sido víctima de una presunta violación sexual por parte de su padrastro, situación que derivó en la detención del señalado en el fraccionamiento Los Eucaliptos, de la ciudad de Durango.

El caso fue reportado aproximadamente a las 14:30 horas del martes 15 de septiembre, cuando la madre de la afectada solicitó apoyo al número de emergencias 911, luego de conocer lo que presuntamente había ocurrido.

De acuerdo con la información recabada, la víctima, de 19 años de edad, presenta una condición que implica una edad madurativa menor a la cronológica, por lo que inicialmente se comunicó con su abuela, de 62 años, para contarle que había sido toqueteada en los pechos y partes íntimas por su padrastro. Pero que aproximadamente dos meses atrás la había penetrado.

La adulta mayor informó de inmediato a la madre de la joven, quien en ese momento se encontraba trabajando y, tras conocer lo sucedido, se trasladó hasta el domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Eucaliptos.

Al llegar a la vivienda, la madre solicitó la intervención de las autoridades, ya que el hombre señalado todavía se encontraba en el lugar. Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y realizaron las entrevistas correspondientes.

El presunto responsable fue identificado como Luis Ismael, de 38 años de edad , quien fue asegurado por los agentes municipales y posteriormente trasladado a la Delegación Norte.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la autoridad competente por la probable comisión del delito de abuso sexual, instancia que deberá realizar las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.