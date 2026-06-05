Detienen a padres tras ocultar droga en la lonchera de su hijo que iba a la guardería

El hallazgo ocurrió el 28 de mayo mientras revisaban los alimentos de los niños; ahí encontraron una bolsa sospechosa que llamó la atención. ¿Qué fue lo que descubrieron? Aquí te damos a conocer los detalles.

Los empleados de una guardería encontraron una bolsa de polvo blanco entre las pertenencias de una menor de edad.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Mientras un empleado de la guardería atendía a los niños, descubrió en la lonchera de una menor una bolsa transparente con sustancia sospechosa, por lo que inmediatamente dio parte a las autoridades correspondientes.

Al llegar la policía a la guardería, se le entregó la bolsa que contenía la sustancia y se procedió a hacer el análisis pertinente, dando positivo a cocaína.

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¿Qué pasó con los padres del menor?

El hecho ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, exactamente en la localidad de Dillsburg y como parte de la investigación correspondiente, las autoridades llevaron consigo una orden de cateo hasta la vivienda, donde descubrieron, además de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y materiales comúnmente utilizados para el empaquetado y distribución de drogas.

Por lo que se informó que los padres de la infante están vinculados a cargos relacionados con posesión y distribución de sustancias ilícitas, además de que se puso en riesgo el bienestar de los menores de edad.

Es por ello que se procedió al arresto de Emily Arter, de 30 años, y Joel Rodriguez Melendez, de 31 años, padres de la menor de edad, que quedaron a disposición de las autoridades.

Según medios locales, informaron que dentro de la vivienda se encontraban otros cuatro niños menores de 10 años, por lo que fueron puestos bajo el cuidado de adultos responsables mientras concluye la investigación.

La policía informó que los padres fueron trasladados al condado de Nueva York tras la detención; vecinos del lugar reportaron un flujo constante de entrada y salida de personas de la vivienda.

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Delitos de los que se les acusa

Entre los cargos que enfrentan se encuentran posesión de sustancias controladas, posesión con intención de distribución, uso de parafilia relacionada con drogas, poner en riesgo la vida de los menores.

Las autoridades no han mencionado que la menor haya consumido sustancias ni haya sufrido afectaciones médicas, ni tampoco si ella y los otros menores están bajo custodia del Estado.