Detienen en Gómez Palacio a pareja que viajaba en vehículo con reporte de robo

Un hombre y una mujer fueron detenidos en Gómez Palacio cuando circulaban en un automóvil que contaba con reporte de robo.

La localización ocurrió durante la madrugada en el ejido Cuba, luego de que se activara la búsqueda del vehículo y elementos de la Policía Estatal detectaran una unidad con características coincidentes con las de la denuncia.

El automóvil era un Chevrolet, línea Beat, modelo 2019, blanco, utilizado como ecotaxi . Era conducido por Refugio, de 28 años, quien viajaba acompañado de Wendy, de 29.

Tras verificar los datos de la unidad, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo, por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público en la Vicefiscalía Región Laguna, junto con el vehículo.