Caso Óscar Alvarado: Detienen a presunto asesino del cantante duranguense a 5 meses del ataque

Tras cinco meses de que el cantante duranguense Óscar Alvarado sufriera un ataque armado a la salida de un bar y después de varios días muriera en un hospital de Durango capital, este miérocles 17 de junio se informó sobre la detención de su presunto asesino.

De acuerdo a lo compartido por autoridades, se trata de Juan Ángel "N", quien se encontraba en ese lugar el día que el artista tuvo un altercado con un trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y en determinado momento sacó de entre su ropa el arma y disparó contra él.

Familiares de Óscar lo trasladaron de inmediato al Hospital General 450 para recibir atención médica, sin embargo, luego de casi dos semanas internado y los esfuerzos de los médicos, no fue posible salvarlo y murió el 29 de enero.

Desde entonces, comenzó la búsqueda del presunto homicida y con los datos de prueba recabados fue posible dar con su paradero esta semana.

Tras el arresto, Juan Ángel fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Durango, donde se espera su primera audiencia por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado , cometido en agravio de Óscar Eduardo Alvarado Galván, de 34 años de edad.

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¿De qué murió Óscar Alvarado?

En el mismo informe proporcionado por la autoridad estatal, se señala que el cantante de regional mexicano murió a consecuencia de la hrida producida por el proyectil disparado, el cual impactó en el tórax.

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