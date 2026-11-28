Cinco adultos y un adolescente fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal durante la noche de este viernes, luego de que presuntamente fueran sorprendidos alterando el orden e ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

La intervención policial se registró alrededor de las 23:30 horas del 27 de noviembre, durante un recorrido de vigilancia por las calles de la colonia Luis Echeverría, de la capital duranguense.

Los uniformados localizaron al grupo sobre la calle Masurio, entre Helio y Galio, a la altura de un establecimiento dedicado a trabajos de imprenta.Entre los detenidos se encuentran Emmanuel, de 23 años de edad; Diego, de 26; y José Brandon, de 25 años.También fueron detenidos Edgar Ernesto, de 23 años; Jaime Gabriel, de 18, así como el adolescente de iniciales K.E.P.A., de 16 años de edad.

Los involucrados fueron remitidos a la Estación Oriente de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, por las presuntas faltas administrativas de alterar el orden e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, quedando el caso a disposición del Juzgado Cívico Municipal.