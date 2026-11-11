Detienen a siete estudiantes por consumir alcohol y causar desorden afuera de refaccionaria en Durango

Un grupo de estudiantes menores de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser sorprendido presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas y alterando el orden público en el estacionamiento de una refaccionaria ubicada en el fraccionamiento Camino Real, de la ciudad de Durango, durante la tarde del martes 10 de noviembre.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 13:00 horas, en el estacionamiento de AutoZone, localizado sobre la avenida Camino Real, entre el bulevar Instituto Politécnico Nacional y Hacienda Santa Patricia, donde se reportó la presencia de jóvenes que gritaban y realizaban ademanes agresivos, situación que motivó la intervención de elementos de la Policía Preventiva.

Al arribar al establecimiento, los agentes localizaron a estudiantes que presuntamente ingerían bebidas alcohólicas en latas de las marcas New Mix, Michelob Ultra y Ultra, además de causar molestias por su comportamiento. En el reporte fueron identificados siete adolescentes: TJGV, AAV, JAV, ATZS, VNRF y EQRP, de 17 años de edad, así como LPR, de 16 años, aunque la narrativa policial señala que inicialmente fueron sorprendidos seis menores.

Ante la falta administrativa por consumir alcohol en la vía pública y alterar el orden, los policías solicitaron apoyo de otras unidades para realizar el aseguramiento de los adolescentes, quienes fueron informados de sus derechos y trasladados a los separos de la Estación Sur, donde quedaron a disposición del Juez Cívico Municipal en turno, autoridad encargada de determinar lo correspondiente conforme a la normativa aplicable.