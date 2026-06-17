Detienen a sujeto por agredir verbalmente a su madre en Joyas del Valle

El señalado llegó presuntamente en estado de ebriedad y alteró el orden en el domicilio familiar, por lo que fue remitido ante el Juez Cívico.

Elementos de la Policía Preventiva atendieron un reporte de violencia familiar la tarde de este martes en el fraccionamiento Joyas del Valle, donde una adulta mayor solicitó la intervención de las autoridades debido al comportamiento agresivo de su hijo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas en un domicilio de la calle Esmeralda , hasta donde acudió la unidad municipal tras recibir el llamado de auxilio.

En el lugar, Teresa, de 75 años de edad, manifestó a los agentes que su hijo, identificado como Aldo, de 47 años, había llegado al domicilio presuntamente en estado de ebriedad y comenzó a comportarse de manera agresiva con los integrantes de la familia.

La mujer señaló que el hombre lanzó insultos y agresiones verbales, situación que generó temor entre los presentes , por lo que pidió a los policías que fuera detenido por cometer una falta administrativa.

Por tal motivo, los agentes procedieron al aseguramiento de Aldo, quien fue trasladado a la Delegación Oriente y puesto a disposición del Juez Cívico Municipal en turno, autoridad que determinará la sanción correspondiente.