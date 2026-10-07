Detienen a sujeto que ingresó a jardín de niños en Durango y robó varios objetos

Un varón de 35 años de edad fue detenido en el interior de un jardín de niños del municipio de Simón Bolívar, donde presuntamente fue sorprendido cuando sustraía una bomba de agua eléctrica y varios metros de malla ciclónica propiedad del plantel.

El hecho ocurrió en el Jardín de Niños Joan Sebastián Bach , ubicado en la zona Centro de la cabecera municipal. De acuerdo con el reporte, el hombre, identificado como Jesús y conocido como “El Chuyote”, ingresó al patio trasero del plantel, donde comenzó a retirar los objetos.

El vigilante de la institución lo sorprendió y solicitó apoyo a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal que participan en el Mando Coordinado acudieron al lugar y realizaron la detención.

La directora del plante informó que presentaría la denuncia correspondiente por el robo de los artículos, por lo que el detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.