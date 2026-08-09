Detienen a trabajador del IMSS señalado de violencia familiar en el fraccionamiento Los Álamos

Un hombre fue detenido la noche de este sábado, luego de ser señalado por un presunto caso de violencia familiar ocurrido al interior de un domicilio del fraccionamiento Los Álamos, en la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 22:00 horas del sábado 8 de agosto, cuando una mujer de 29 años solicitó la presencia de elementos de seguridad en una vivienda ubicada sobre la calle Los Sauces .

Ante el llamado de auxilio, elementos de diferentes agrupamientos de la Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar, siendo integrantes del Grupo de Reacción quienes llegaron como primeros respondientes.

En el domicilio, los agentes tuvieron contacto con la reportante, quien señaló a un hombre identificado como Cristóbal, de 34 años de edad y trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como presunto responsable de violencia familiar.

Los policías procedieron con la detención del señalado, mientras que también fue asegurado el padre de este último , debido a que presuntamente comenzó a alterar el orden durante la intervención de los agentes.

Por su parte, la mujer quedó bajo resguardo de elementos del Grupo Esmeralda, especializado en la atención de situaciones de violencia familiar y de género, quienes le brindaron acompañamiento después de lo ocurrido.