Detienen a tres hombres por presunto fraude procesal en Vicente Guerrero

Tres hombres fueron detenidos durante la tarde del lunes 12 de octubre, en el municipio de Vicente Guerrero, Durango, luego de que un juez girara órdenes de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo, de 56 años; Fidel, de 71 años, y Guillermo, de 63 años, este último conocido con el apodo de "Memo", todos con domicilio en la localidad de San Juan de Michis, municipio de Súchil.

De acuerdo con la información recabada, los tres hombres eran requeridos por el Juzgado Mixto del Décimo Tercer Distrito Judicial, con sede en Vicente Guerrero.

El mandamiento judicial fue emitido el pasado 28 de septiembre por la jueza Tania Karina Buenrostro Navarro, por el delito de fraude procesal, cometido presuntamente en perjuicio de la administración de justicia y de Claudia Elena.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas del lunes cuando agentes de la Policía Investigadora de Delitos dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión, luego de identificarse ante los señalados e informarles los motivos de su detención, así como los derechos que les corresponden.

Posteriormente, los tres hombres fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública del municipio de Nombre de Dios, donde quedaron bajo resguardo mientras se realizaban los trámites correspondientes para su puesta a disposición ante la autoridad judicial que los requería.

Finalmente, quedó formalizada la puesta a disposición de los detenidos, con sus respectivos registros nacionales de detención, por lo que será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación conforme avance el procedimiento en su contra.