Detienen al autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano detuvieron este jueves a Ramón Ángel 'N', alias R1, líder criminal de una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a quien las autoridades acusan de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre del 2025.

Este arresto fue anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien en su cuenta de X afirmó que el sospechoso de haber organizado el homicidio contra Manzo fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación.

"Es identificado como el principal líder de 'Los Rs', una de las células (facciones) criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, (estado de) Michoacán, así como en Jalisco", afirmó.

EFE