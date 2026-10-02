Detienen al 'Capitán Sol', exmando de la Marina investigado por tráfico ilegal de hidrocarburos

as autoridades federales anunciaron este viernes la detención de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias "Capitán Sol" o "Mike", exmando de corbeta retirado de la Marina investigado por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos, vinculada a mandos navales y funcionarios aduaneros.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Marina (Semar) informó que la captura se produjo en el municipio de Zapopan, Jalisco, tras trabajos de investigación e inteligencia y análisis de información técnica, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia precisó que Solano Ruiz contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Prófugo del "huachicol fiscal"

El excapitán Miguel Ángel Solano Ruiz era uno de los prófugos relacionados con las investigaciones sobre la red de contrabando de combustibles conocida como "huachicol fiscal" , que ha involucrado a integrantes de la Marina y funcionarios de aduanas.

Dichas investigaciones se remontan a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, entregó a la FGR indicios sobre posibles operaciones ilícitas, según informó en agosto pasado la Fiscalía.

La indagatoria cobró fuerza tras el aseguramiento en marzo de 2025 de un buque con unos ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, en Tamaulipas, un caso que confirmó, según la FGR, la existencia de una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible por vía marítima.

El caso ha alcanzado a altos mandos navales, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos investigados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Manuel Roberto Farías permanece sujeto a proceso penal en México, mientras que Fernando Farías fue detenido en Argentina y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas, dentro de las investigaciones sobre esta estructura.

Fotos: Gabinete de Seguridad y El Universal

¿Qué es el "huachicol fiscal"?

El denominado "huachicol fiscal" consiste en introducir combustibles al país mediante esquemas de contrabando o declararlos como productos sujetos a menores cargas tributarias para evadir impuestos.