Detienen al presunto 'francotirador de la Atlixcáyotl' tras enfrentamiento en Puebla

Después de meses de ataques, reportes ciudadanos y temor entre quienes circulan por la zona de Angelópolis, autoridades detuvieron a Rafael “N”, señalado como el presunto “tirador de la Vía Atlixcáyotl”, en Puebla.

La captura se realizó durante la madrugada de este martes 14 de julio en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado frente a La Vista Country Club, luego de que agentes acudieron a cumplimentar una orden de aprehensión y realizar un cateo.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría recibido a balazos a los elementos que participaron en el operativo, por lo que se produjo un intercambio de disparos antes de que fuera sometido.

En la movilización participaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatales. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras continuaban las diligencias dentro del inmueble.

Fiscalía de Puebla

Lo vinculan con ataques contra conductores

Rafael “N” es investigado por su posible relación con una serie de disparos contra vehículos y motocicletas que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y otros puntos cercanos de la zona metropolitana de Puebla.

El caso comenzó a generar alarma desde los primeros meses de 2026. Inicialmente, las autoridades reconocían al menos ocho reportes, aunque con el avance de las investigaciones se abrieron por lo menos 10 carpetas por lesiones y daños en propiedad ajena.

Reportes periodísticos recientes elevan a 12 el número de casos documentados; sin embargo, todavía deberá determinarse cuántos pueden ser atribuidos directamente al detenido.

Entre los hechos más graves se encuentra el ataque contra un menor que resultó lesionado en la mandíbula mientras viajaba con su madre, así como el caso de un motociclista que sufrió una fractura en la pierna después de recibir el impacto de un proyectil.

La semana pasada, la fiscal estatal, Idamis Pastor Betancourt, informó que el presunto responsable ya había sido identificado y que se preparaba una orden de aprehensión respaldada por varias carpetas de investigación.

Las autoridades también habían señalado que se investigaba a un solo hombre que presuntamente actuaba en solitario.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no había presentado un informe completo sobre los delitos que se le imputarán, su estado de salud ni las armas u objetos localizados durante el cateo. Rafael “N” deberá ser presentado ante un juez, quien determinará su situación jurídica.