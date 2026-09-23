Detienen en Canatlán a joven buscado por violación y robo agravado

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en el municipio de Canatlán contra un joven señalado por su probable participación en los delitos de violación y robo agravado.

El detenido fue identificado como César Eduardo, de 23 años de edad , con domicilio conocido en la localidad Nicolás Bravo, perteneciente al citado municipio.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, César Eduardo es originario de Santa Lucía, Canatlán, y se desempeña como obrero.

La detención se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial que se encontraba vigente en su contra, por lo que los agentes procedieron a su aseguramiento para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad que lo requería.

La orden de aprehensión fue girada por el Juez Segundo Especializado del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial, por su probable responsabilidad en los delitos de violación y robo agravado.

Hasta el momento no se proporcionaron mayores detalles sobre los hechos que dieron origen a la investigación ni las circunstancias en las que presuntamente fueron cometidos ambos delitos.

Tras cumplimentarse el mandamiento judicial, César Eduardo quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente, donde se determinará su situación jurídica, bajo el principio de presunción de inocencia.