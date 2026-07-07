Detienen en CDMX a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida a partir del Registro Nacional de Detenciones.

La captura del exfuncionario federal fue reportada la noche de este martes 7 de julio, mientras se mantenía en curso su traslado ante la autoridad correspondiente.

Aparece en el Registro Nacional de Detenciones

De acuerdo con los primeros reportes, Rodríguez Padilla fue localizado en la capital del país y su detención quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el lugar exacto de la captura, la autoridad que cumplimentó el procedimiento ni el sitio al que sería trasladado.

El caso se mantiene en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre su situación jurídica.

El caso ocurre tras señalamientos por violencia familiar

La detención de Rodríguez Padilla ocurre luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, lo denunciara públicamente por presuntos actos de violencia familiar.

El caso tomó relevancia nacional después de la difusión de un video en el que se observa una agresión física, hecho que derivó en investigaciones tanto en Morelos como en la Ciudad de México, según reportes nacionales.

Tras la difusión del material, el exdirector de Pemex aseguró que colaboraría con las autoridades y que se separaba de cualquier cargo público mientras se aclaraba la situación.

Fue director de Pemex durante el gobierno de Sheinbaum

Víctor Rodríguez Padilla fue nombrado director general de Petróleos Mexicanos al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Su salida de Pemex se dio en medio de cuestionamientos por la situación financiera y operativa de la empresa productiva del Estado, así como antes de que se agudizara la polémica por los señalamientos en su contra.

Por ahora, las autoridades deberán definir su situación legal y precisar si la detención está directamente relacionada con las denuncias presentadas por presunta violencia familiar.

Información en desarrollo.