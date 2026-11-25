Una mujer dedicada a la asesoría inmobiliaria fue detenida en Durango, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial y documental.

La detenida fue identificada como Ariana Carmina, de 44 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Aranjuez, de la capital duranguense.

De acuerdo con la información de las autoridades investigadoras, la mujer era requerida judicialmente por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.

Además, el mandato judicial contempla los delitos de falsificación, alteración y uso indebido de documentos.

Tras el cumplimiento de la orden de aprehensión, la asesora inmobiliaria fue remitida al área de Exhortos y Colaboraciones.