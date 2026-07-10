Detienen en Mazatlán a mujer requerida por presunto delito fiscal en Durango

Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Cenysitlaly, quien era requerida por autoridades federales por su probable responsabilidad en un delito de carácter fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación se inició luego de que la imputada presuntamente desocupó el domicilio registrado como fiscal sin presentar el aviso correspondiente de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes.

La orden de captura fue emitida por un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio, dentro de una carpeta de investigación integrada por la autoridad ministerial federal en Durango.

La localización y detención de la mujer se realizó en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, mediante un operativo efectuado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Tras su captura, la imputada fue puesta a disposición del juez federal que la requiere para que continúe el proceso legal correspondiente y se defina su situación jurídica.

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Cenysitlaly deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.