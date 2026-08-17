Detienen en Zacatecas a cuatro duranguenses señalados como generadores de violencia

Cuatro hombres originarios de Durango, señalados por las autoridades como presuntos generadores de violencia, fueron detenidos durante un operativo desplegado en el municipio de Saín Alto, Zacatecas.

La captura se realizó en la colonia Lomas de San Sebastián, donde fuerzas federales y estatales efectuaban patrullajes de vigilancia y disuasión del delito como parte de la denominada Operación Tornado.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y Fiscalía General de Justicia del Estado.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, los agentes detectaron a un grupo de hombres durante uno de los recorridos y observaron que uno de ellos portaba un arma de fuego.

Los efectivos procedieron a realizar una inspección, mediante la cual localizaron un arma corta, un cargador abastecido con 16 cartuchos y 30 envoltorios con una sustancia cuyas características corresponden a las de la metanfetamina.

También fueron asegurados dos equipos de comunicación que presuntamente se encontraban en poder de los detenidos.

¿Quiénes son los duranguenses detenidos?

Los cuatro hombres procedentes de Durango fueron identificados como Manuel “N”, de 33 años; Jesús Iván “N”, de 28; Juan Manuel “N”, de 19, y Christian Manuel “N”, de 27 años.

En el mismo operativo fue detenido Zenón Yair “N”, de 31 años, originario del estado de Veracruz.

La dependencia calificó a los cinco hombres como presuntos generadores de violencia, aunque no detalló cuáles serían las actividades delictivas con las que se les relaciona ni si formarían parte de algún grupo criminal.

Los detenidos, así como el arma, los cartuchos, la probable droga y los equipos de comunicación, quedaron a disposición de la Fiscalía estatal.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones y determinará los delitos que podrían imputarse y la situación jurídica de los cinco detenidos.