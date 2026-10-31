Deuda pública crece un 4.5% real

EFE

La deuda pública de México aumentó un 4.5% real interanual al cierre de septiembre, hasta representar el 52.6% del producto interno bruto (PIB), mientras los ingresos públicos cayeron un 2.8%, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda, alcanzó los 19.55 billones de pesos (1.05 billones de dólares), según el informe de finanzas públicas del tercer trimestre.

Aunque su proporción respecto del PIB se mantuvo en el mismo nivel que al cierre de 2025, el monto aumentó un 5.3% nominal desde diciembre.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó que la deuda está contratada principalmente en pesos, a largo plazo y con tasas de interés fijas, a fin de reducir la exposición a movimientos cambiarios y necesidades de refinanciamiento.

"No solo importa el monto de la deuda, sino en qué moneda, a qué plazo y en qué condiciones está contratada", afirmó en conferencia de prensa.

Aunque la deuda aumentó, el gasto para cubrir sus intereses y otros costos financieros cayó un 3.7% real entre enero y septiembre, hasta 958,999,7 millones de pesos (51,559,1 millones de dólares).

Hacienda atribuyó esa reducción al fortalecimiento del peso, las condiciones de las tasas de interés y las operaciones para sustituir deuda por otra.