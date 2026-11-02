Durango

CELEBRACIÓN

Devotos celebran a la Santa Muerte en Durango capital

Esta celebración se ha crecido a lo largo de los últimos años.

Devotos celebran a la Santa Muerte en Durango capital

Devotos celebran a la Santa Muerte en Durango capital

JUAN M. CÁRDENAS
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Cientos de devotos de distintas generaciones se congregaron en la periferia del exCuartel Juárez, para celebrar a la Santa Muerte este 2 de noviembre.

Desde temprana hora se dispusieron imágenes en el tramo de la calle Pasteur, a donde paulatinamente fueron llegando los devotos acompañados de figuras, imágenes, indumentaria y diferentes ofrendas para la Santa Muerte.

Se trata de una devoción que ha crecido a lo largo de los últimos años y que ahora se expande a nuevas generaciones, que participaron también en la celebración que implicó también con la tradicional procesión que cada año se realiza por el Centro Histórico.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Santa Muerte Durango celebración Santa, devotos, Muerte, participaron

               

                
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