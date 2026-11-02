Devotos celebran a la Santa Muerte en Durango capital

Cientos de devotos de distintas generaciones se congregaron en la periferia del exCuartel Juárez, para celebrar a la Santa Muerte este 2 de noviembre.

Desde temprana hora se dispusieron imágenes en el tramo de la calle Pasteur, a donde paulatinamente fueron llegando los devotos acompañados de figuras, imágenes, indumentaria y diferentes ofrendas para la Santa Muerte.