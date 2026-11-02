Devotos celebran a la Santa Muerte en Durango capital
Cientos de devotos de distintas generaciones se congregaron en la periferia del exCuartel Juárez, para celebrar a la Santa Muerte este 2 de noviembre.
Desde temprana hora se dispusieron imágenes en el tramo de la calle Pasteur, a donde paulatinamente fueron llegando los devotos acompañados de figuras, imágenes, indumentaria y diferentes ofrendas para la Santa Muerte.
Se trata de una devoción que ha crecido a lo largo de los últimos años y que ahora se expande a nuevas generaciones, que participaron también en la celebración que implicó también con la tradicional procesión que cada año se realiza por el Centro Histórico.