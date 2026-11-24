La exconductora mexicana de televisión Inés Gómez Mont Arena fue removida de Estados Unidos tras aceptar su salida voluntaria del país, informó a EL UNIVERSAL el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En una declaración remitida a este diario, la vocería del DHS informó que “Gómez-Mont Arena entró legalmente en Estados Unidos el 13 de enero de 2021, con permiso para permanecer en el país de forma temporal”.

Sin embargo, añadió, la mexicana “no abandonó el país antes del 14 de abril de 2021, incumpliendo así nuestras leyes”.

El DHS detalló que “Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y, el 23 de noviembre de 2026, fue expulsada del país”. El Departamento no detalló el destino al que fue expulsada.

En su declaración, la vocería subrayó que “una solicitud pendiente NO confiere estatus legal en Estados Unidos”.

Gómez Mont fue detenida en Florida, donde residía, el pasado 30 de octubre, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y enviada al Centro de Transición de Broward, en Florida.

Tenía una audiencia programada el pasado 12 de noviembre ante el juez del Distrito Sur de Florida Jeffrey T. Kuntz, para una revisión sobre la legalidad de su detención.

En México, Gómez Mont es reclamada por la justicia por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.