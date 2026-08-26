Día del Abuelo: cinco estafas utilizadas para engañar a los adultos mayores

Las llamadas de supuestos familiares en problemas, mensajes enviados desde cuentas robadas y falsos ejecutivos bancarios forman parte de los engaños empleados para obtener dinero de los adultos mayores.

Ante la proximidad del Día del Abuelo, que se conmemora en México el 28 de agosto, también representa una oportunidad para hablar en familia sobre los fraudes que circulan por teléfono e internet.

Los delincuentes suelen provocar miedo, urgencia o confianza para impedir que la víctima compruebe la historia antes de entregar información o realizar una transferencia. Estas son cinco de las modalidades que requieren mayor atención.

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1. El familiar que necesita dinero urgentemente

La persona recibe una llamada de alguien que afirma ser su hijo, nieto u otro familiar. Dice haber sufrido un accidente, estar detenido o necesitar dinero para regresar a casa.

Con herramientas de inteligencia artificial, los estafadores incluso pueden imitar voces a partir de audios publicados en internet. La recomendación es colgar y llamar directamente al familiar desde un número conocido.

2. El supuesto ejecutivo bancario

El delincuente asegura que detectó una compra, transferencia o acceso sospechoso en la cuenta. Después solicita contraseñas, códigos enviados por mensaje o pide instalar una aplicación para “proteger” el dinero.

Los bancos no solicitan el NIP, contraseñas ni códigos de seguridad mediante llamadas. Tampoco piden transferir el dinero a una supuesta “cuenta segura”.

3. El falso apoyo o trámite de pensión

Otra modalidad utiliza el nombre de programas sociales, bancos o instituciones públicas para ofrecer aumentos de pensión, tarjetas nuevas o apoyos económicos.

El fraude comienza con la solicitud de datos personales y puede terminar con un cobro por realizar un trámite que en realidad es gratuito. Cualquier aviso debe comprobarse directamente en los canales oficiales.

4. El premio o inversión imposible de rechazar

La víctima recibe la noticia de que ganó dinero, un automóvil o algún electrodoméstico, pero debe pagar impuestos o gastos de envío para recibirlo.

También se ofrecen inversiones respaldadas aparentemente por empresarios o personajes conocidos. Las imágenes y los videos pueden haber sido manipulados con inteligencia artificial para hacer más creíble el engaño.

5. El mensaje enviado desde el WhatsApp de un conocido

Después de apoderarse de una cuenta, los delincuentes escriben a sus contactos para solicitar un préstamo o pedir que realicen una transferencia urgente.

Aunque el mensaje provenga del número verdadero, la petición debe confirmarse mediante una llamada. También es recomendable activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

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Una medida familiar sencilla consiste en establecer una palabra secreta para comprobar la identidad ante una emergencia. Además, ningún depósito debe efectuarse bajo presión: detener la conversación y verificar la historia puede ser suficiente para frustrar el fraude.

La Condusef advierte que los engaños actuales buscan convencer a la víctima mediante emociones y datos personales, por lo que una voz conocida o un mensaje enviado desde un número real ya no garantizan que la comunicación sea auténtica.