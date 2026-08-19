Alertan por billetes falsos de 100 pesos; esta característica puede delatarlos en segundos

Comerciantes y consumidores fueron alertados por la circulación de presuntos billetes falsos de 100 pesos que, a simple vista, pueden confundirse con piezas auténticas debido a la similitud de sus colores, imágenes y acabados.

Los ejemplares detectados imitan el diseño de la familia G, elaborado en polímero y caracterizado por mostrar a Sor Juana Inés de la Cruz en el anverso y la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca en el reverso.

Una de las principales diferencias aparece al colocar el billete bajo una lámpara de luz ultravioleta, también conocida como luz negra. Mientras una pieza auténtica revela distintos elementos fluorescentes, la falsificación permanece prácticamente sin cambios.

Esta característica puede ayudar a detectar una posible irregularidad en segundos, especialmente en comercios que cuentan con equipos para revisar el efectivo antes de recibirlo.

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¿Cómo debe verse un billete auténtico bajo luz ultravioleta?

El Banco de México explica que el billete de 100 pesos de la familia G cuenta con fluorescencia en cuatro colores. Al exponer su reverso a una lámpara ultravioleta, determinados elementos del paisaje y la vegetación deben iluminarse.

Además, el material del billete no debe brillar por completo. El polímero utilizado por Banxico reacciona de manera diferente al papel comercial empleado frecuentemente para elaborar imitaciones.

Sin embargo, la fluorescencia no debe utilizarse como única prueba. Para verificar la autenticidad de un billete, el organismo recomienda aplicar el método de “tocar, mirar y girar”.

Al tocarlo deben percibirse relieves en algunas inscripciones y elementos gráficos. También es necesario observar la ventana transparente, los folios y el folio creciente. Al girar la pieza, la mariposa ubicada en la parte superior debe cambiar de tonalidad entre dorado y verde, mientras la denominación presenta variaciones de color.

La impresión debe conservar líneas definidas, textos legibles y colores uniformes. Las imágenes borrosas, los folios irregulares, la falta de relieve o una ventana transparente pegada o simulada son señales de advertencia.

IA

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¿Qué debes hacer si recibes uno?

Si sospechas que un billete es falso, no debes utilizarlo para realizar otro pago. Banxico advierte que poner nuevamente en circulación una pieza falsa constituye un delito federal.

El ejemplar puede llevarse a cualquier sucursal bancaria para que sea enviado gratuitamente al Banco de México, única institución autorizada para determinar oficialmente su autenticidad.

Solamente los bancos pueden retener una pieza sospechosa y deben entregar a cambio un “Recibo de Retención de Piezas Presuntamente Falsas o Alteradas”. Si un comercio rechaza el billete, debe devolverlo a la persona que intentó pagar con él.

La recomendación es tomarse algunos segundos antes de aceptar efectivo, especialmente cuando exista prisa, poca iluminación o una alta concentración de clientes.