Te depositaron dinero 'por error' y ahora te piden regresarlo: ¿qué debes hacer?

Revisar la aplicación bancaria y descubrir dinero que no esperabas recibir puede parecer un golpe de suerte; sin embargo, antes de gastarlo o intentar devolverlo, es importante verificar qué ocurrió.

Las transferencias enviadas a una cuenta equivocada existen y pueden deberse simplemente a un error al capturar la CLABE o número de cuenta. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) incluso las identifica como “errores operativos del cliente”.

Sin embargo, recibir dinero inesperadamente también requiere precaución, especialmente si poco después aparece una persona que asegura haber realizado el depósito y solicita recuperarlo.

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¿Qué hacer si recibiste una transferencia que no esperabas?

La primera recomendación es sencilla: no gastes el dinero.

Condusef recomienda que, cuando una persona recibe por error un depósito en su cuenta, no disponga de esos recursos y se comunique con su banco para revisar de dónde provino la operación. Utilizar un dinero que no te pertenece incluso podría generar consecuencias legales.

También conviene revisar directamente la aplicación o estado de cuenta para confirmar que el depósito realmente existe y no confiar únicamente en una captura de pantalla o comprobante enviado por un desconocido.

¿Y si alguien te llama para pedir que regreses el dinero?

Aquí es donde conviene extremar precauciones.

Si una persona desconocida se comunica contigo argumentando que cometió un error, no es recomendable actuar únicamente siguiendo sus instrucciones, especialmente si pretende que envíes el dinero a una cuenta distinta.

Lo más seguro es contactar directamente al banco, utilizando sus canales oficiales, explicar la situación y solicitar orientación sobre el procedimiento para la devolución.

De hecho, Condusef explica que cuando una transferencia equivocada ocurre entre cuentas del mismo banco, la institución puede contactar al titular que recibió los recursos para comunicarle el error y acordar la devolución.

Esto permite que exista constancia de lo ocurrido y evita realizar movimientos adicionales sin saber con certeza quién envió originalmente los recursos.

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No uses el dinero aunque hayan pasado varios días

Que nadie se comunique inmediatamente tampoco significa que el dinero automáticamente sea tuyo.

El propietario puede estar intentando localizar la transferencia mediante su institución bancaria, por lo que la recomendación continúa siendo mantener intactos los recursos y reportar el movimiento al banco.

Y si junto con el depósito recibes llamadas, mensajes o solicitudes de información bancaria, no compartas contraseñas, NIP, códigos de seguridad ni claves recibidas por SMS.

Así, aquel inesperado depósito que parecía dinero caído del cielo podría terminar convirtiéndose en un problema si se actúa apresuradamente.