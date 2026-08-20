Día del Dokusha reunirá a escritores en la Biblioteca Central; ¿cuándo y a qué hora?

La Biblioteca Central Pública celebrará el Día del Dokusha (Lector) con una programación que busca convertir la lectura en un espacio de encuentro entre autores, mediadores y comunidad lectora.

La jornada reunirá presentaciones editoriales, conversatorios sobre promoción de la literatura y actividades participativas que abarcan desde la infancia hasta el fenómeno de las comunidades digitales dedicadas a los libros.

Entre las actividades destacadas figura la presentación de “Taxonomía del silencio”, a cargo de Brenda Angélica González , autora, promotora y mediadora de lectura del club “Mujeres de Tinta”.

También se presentará “Lo que queda de nosotros”, del escritor Alejandro Valles Torres, quien suma participación en diez libros publicados entre relatos, fantasía y ciencia ficción, consolidando una trayectoria dentro de la narrativa contemporánea.

LECTURA COMO ENCUENTRO

El programa también apuesta por el diálogo alrededor de la formación de nuevos lectores. La escritora bilingüe y traductora Diana Brubeck ofrecerá la charla “¿Cómo hablar de literatura con niños y jóvenes sin morir en el intento?” , mientras que la creadora de contenido Adriana Vázquez Castillo compartirá su experiencia en “¿Cómo crear contenido de libros sin perderte a ti mismo?”, una conversación sobre la relación entre la identidad personal y las plataformas digitales.

El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto en la Biblioteca Central Pública del Estado de Durango, ubicada en Florida no. 1145, Barrio del Calvario, con entrada libre. Las actividades iniciarán a las 15:00 horas.