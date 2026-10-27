'Diálogo comercial con EUA, muy avanzado, pero aún falta'

EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, coincidió este lunes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en que los diálogos comerciales entre ambos países están "muy avanzados", aunque precisó que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo y descartó que exista una fecha para su concreción.

"Hay que esperar todavía. Vamos muy avanzados, pero todavía falta", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina al ser consultada sobre las afirmaciones del presidente estadounidense respecto a la pronta resolución de las disputas arancelarias.

"El secretario de Economía está trabajando muy de cerca con el área de tratados comerciales de Estados Unidos y con el Departamento de Comercio", explicó la presidenta, antes de insistir en que todavía no se ha alcanzado un pacto definitivo.

El pronunciamiento se produce después de que el viernes Trump afirmó que un acuerdo para reducir los gravámenes bilaterales está próximo.