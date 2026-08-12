Dictan a 'El Güino' prisión preventiva

Tras la detención del empresario Ernesto "N", mejor conocido como "El Güino", junto con otras 17 personas en el estacionamiento de Costco de Torreón, la Fiscalía General de Coahuila confirmó que se le dio prisión preventiva como medida cautelar.

Luego de que un Juez de Control calificara como legal la detención de "El Güino", al determinar que existían las pruebas suficientes, este pasado lunes durante la audiencia inicial se determinó que Ernesto "N" permanecerá internado en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón, a espera de la siguiente etapa del proceso.

Se espera que la próxima etapa del proceso judicial sea la audiencia de vinculación a proceso, aunque la Fiscalía aún no ha dado a conocer la fecha exacta.

Como se recordará, fue el pasado viernes 7 de agosto cuando se confirmó que el empresario lagunero conocido como "El Güino", fue detenido tras una fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, en la tienda Costco de Torreón.